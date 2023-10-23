Песков: дипломаты работают по ситуации с россиянами в заложниках в секторе Газа

В нынешних условиях трудно говорить о детальной информации, отметил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Дипломаты РФ предпринимают все необходимые усилия в ситуации с россиянами, оказавшимися в заложниках в секторе Газа, но в нынешних условиях трудно говорить о детальной информации. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Осуществляются определенные контакты с этой целью, наши дипломаты работают. Конечно, в той ситуации, которая там есть, сейчас трудно говорить о детальной информации, но наши дипломаты предпринимают все необходимые усилия", - сказал он.

Песков отметил, что не все россияне, находящиеся в секторе Газа, поддерживают связь с российским представительством. "С некоторыми из них есть [связь], <...> здесь совсем разные ситуации. Вы знаете, что регистрация не является обязательной, это добровольное дело для тех граждан, которые проживают за границей", - добавил Песков.

По словам представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари, число удерживаемых в секторе Газа заложников составляет не менее 222.

В пятницу в посольстве РФ в Израиле сообщили ТАСС, что по меньшей мере два россиянина находятся в заложниках.