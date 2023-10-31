Песков: РФ по-прежнему считает систему ООН безальтернативным международным механизмом

Пресс-секретарь президента России отметил, что соответствующее турецкое предложение "требует международного консенсуса как минимум"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Россия по-прежнему считает систему Организации Объединенных Наций безальтернативным международным механизмом, несмотря на определенную неэффективность в решении некоторых вопросов мировой повестки дня. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы считаем, что по-прежнему система Организации Объединенных Наций, несмотря на определенную неэффективность и на большую неэффективность по самым жизненно важным вопросам мировой повестки дня, остается единственным и безальтернативным международным механизмом", - сказал он, отвечая на вопрос об инициативе Турции по созданию альтернативы Совету Безопасности (СБ) ООН.

В этой связи представитель Кремля указал, что турецкое предложение "требует международного консенсуса как минимум". "Возможен ли он вот в это сложное время, в этот сложный период критических противоречий и концептуальных изменений, которые происходят, <...> может ответить только будущее", - подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что система ООН "в свое время <...> создавалась как продукт очень сложных договоренностей, сложного консенсуса международного".

Ранее глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун указал на необходимость создания новых международных организаций, альтернативных СБ ООН из-за его неспособности решать глобальные проблемы.