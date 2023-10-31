Эксперт сообщил об отсутствии влияния позиции Турции по Палестине на отношения внутри НАТО

По мнению научного сотрудника РАН Бориса Долгова, Анкара не пойдет "на какое-то противостояние с НАТО и с США как лидером блока"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Позиция турецкого руководства по палестино-израильскому конфликту не повлияет на отношения внутри НАТО и не приведет к выходу Анкары из альянса. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Он обратил внимание, что взгляды Турции и ее союзников по НАТО насчет Палестины серьезно расходятся. "Я не думаю, что президент Турции Тайип Эрдоган пойдет на какое-то противостояние с НАТО и с США как лидером блока. Турция не выступает против НАТО, действует в рамках политики альянса. Поэтому внутри НАТО, внутри отношений Турции и Запада не будет каких-то кардинальных изменений", - сказал собеседник агентства.

По прогнозам Долгова, Анкара не станет предпринимать резких шагов, направленных на эскалацию обстановки на Ближнем Востоке. "Турция будет оказывать Палестине дипломатическую, политическую и, возможно, гуманитарную поддержку. Но участия турецких военных сил на стороне ХАМАС не будет", - добавил аналитик.

Он указал на амбиции турецкого руководства выступить в качестве лидера арабо-мусульманского мира в противостоянии с Израилем и использовать текущую ситуацию для продвижения своих интересов. Однако, эксперт отметил, что Турция активно претендует на роль посредника и миротворца и стремится укрепить свои позиции именно в этом статусе. "Эрдоган сейчас предлагает Турцию как посредника в прекращении военных действий, наряду с критикой действий Израиля. Поэтому Турция пытается выступать в роли посредника, но с обязательным соблюдением интересов палестинской стороны", - пояснил специалист.

28 октября Эрдоган на митинге в поддержку Палестины возложил на Запад ответственность за кровопролитие в Газе, назвав его резней.