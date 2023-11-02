Захарова: РФ работает со всеми сторонами для начала эвакуации соотечественников из Газы

По словам официального представителя МИД РФ, страна продолжает активно работать с Израилем, Египтом и Палестиной

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российская сторона продолжает активно работать с Израилем, Египтом и Палестиной для скорейшего начала эвакуации соотечественников из сектора Газа, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Продолжаем активно работать с израильскими, египетскими, палестинскими властями. Ежедневно, по несколько раз в сутки проводим контакты с послами Египта и Израиля в Москве, а также профильными международными организациями в целях скорейшего начала эвакуационных мероприятий", - указала она.