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обновлено 2 ноября, 14:18
Палестино-израильский конфликт

Лавров подчеркнул главе МИД Египта необходимость скорейшей эвакуации россиян из Газы

Министр иностранных дел РФ также отметил неприемлемость насилия в палестинском анклаве

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Египта Самехом Шукри подчеркнул настоятельную необходимость скорейшей организации эвакуации россиян из сектора Газа при содействии Каира.

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"С российской стороны подчеркнута настоятельная необходимость скорейшей организации эвакуации из этого палестинского анклава находящихся там граждан России при содействии египетских партнеров", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам разговора, состоявшегося по инициативе российской стороны.

В ведомстве информировали, что основное внимание в ходе беседы было уделено ситуации в секторе Газа. "Отмечена неприемлемость любых насильственных действий в отношении мирных жителей, нанесения ударов по жилой застройке, объектам гражданской инфраструктуры, - добавили в дипведомстве. - Подтверждена общая позиция в пользу незамедлительного установления долгосрочного прекращения огня, налаживания устойчивого гуманитарного доступа в сектор Газа, оказания срочного содействия всем нуждающимся, освобождения заложников".

МИД Египта ранее сообщал, что власти страны готовятся оказать содействие в эвакуации из палестинского анклава около 7 тыс. иностранных граждан из более 60 государств. Накануне газета Al-Ahram сообщила, что Министерство иностранных дел Египта предоставит лицам с двойным гражданством транзитные визы под обязательство иностранных дипломатических миссий обеспечить их дальнейшую эвакуацию в свои страны. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичПалестинаЕгипетРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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