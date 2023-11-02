Лавров подчеркнул главе МИД Египта необходимость скорейшей эвакуации россиян из Газы

Министр иностранных дел РФ также отметил неприемлемость насилия в палестинском анклаве

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Египта Самехом Шукри подчеркнул настоятельную необходимость скорейшей организации эвакуации россиян из сектора Газа при содействии Каира.

"С российской стороны подчеркнута настоятельная необходимость скорейшей организации эвакуации из этого палестинского анклава находящихся там граждан России при содействии египетских партнеров", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам разговора, состоявшегося по инициативе российской стороны.

В ведомстве информировали, что основное внимание в ходе беседы было уделено ситуации в секторе Газа. "Отмечена неприемлемость любых насильственных действий в отношении мирных жителей, нанесения ударов по жилой застройке, объектам гражданской инфраструктуры, - добавили в дипведомстве. - Подтверждена общая позиция в пользу незамедлительного установления долгосрочного прекращения огня, налаживания устойчивого гуманитарного доступа в сектор Газа, оказания срочного содействия всем нуждающимся, освобождения заложников".

МИД Египта ранее сообщал, что власти страны готовятся оказать содействие в эвакуации из палестинского анклава около 7 тыс. иностранных граждан из более 60 государств. Накануне газета Al-Ahram сообщила, что Министерство иностранных дел Египта предоставит лицам с двойным гражданством транзитные визы под обязательство иностранных дипломатических миссий обеспечить их дальнейшую эвакуацию в свои страны.