Лавров назвал возмутительными заявления МОК по палестино-израильскому конфликту

Глава МИД РФ отметил предвзятость и несостоятельность комитета

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) доказал свою ангажированность, то, что он только сейчас вспомнил о недопустимости коллективной ответственности спортсменов в ситуации вокруг палестино-израильского конфликта, возмутительно. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой журналист Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале.

"Я не только видел и читал это заявление, мы уже отреагировали - наше министерство. Это, конечно, возмутительно. В очередной раз мы видим пример предвзятости и несостоятельности Международного Олимпийского комитета, который раз за разом доказывает свою политическую ангажированность. Все то, что отвечает интересам западных стран, прежде всего - Соединенных Штатов, он активно поддерживает и старается найти формулировки, которые будут эту линию в общем-то одобрять", - сказал министр.

Ранее МОК предупредил, что обеспечит принятие оперативных мер в отношении спортсменов и официальных лиц, которые позволят себе дискриминационное поведение в отношении представителей Израиля. В заявлении МОК говорится, что спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств.