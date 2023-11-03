Посол РФ: Москва и Банги не обсуждают в публичном поле тему создания военной базы России

Посол ЦАР в РФ Леон Додону ранее сообщал о желании разместить на территории страны российскую военную базу

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Россия и Центрально-Африканская Республика (ЦАР) в публичном поле не обсуждают тему возможности создания российской военной базы в стране. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в ЦАР Александр Бикантов.

"Посольство России в ЦАР переговоров по данному сюжету не ведет. В публичном пространстве тема не обсуждается", - сказал он.

Ранее посол ЦАР в России Леон Додону сообщал о желании разместить на территории страны российскую военную базу.