Посол РФ сообщил, что ЦАР пока не подавала заявку на вступление в БРИКС

Как отметил Александр Бикантов, республика развивает отношения с государствами - членами БРИКС как на двусторонней основе, так и на международных площадках

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Центрально-Африканская Республика (ЦАР) пока не направляла официальный запрос на вступление в БРИКС. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в ЦАР Александр Бикантов.

"Насколько нам известно, Банги пока не подавал официальную заявку на вступление в БРИКС", - сказал дипломат.

При этом он отметил, что ЦАР развивает отношения с государствами - членами БРИКС как на двусторонней основе, так и на международных площадках. "В августе 2023 года президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера принял участие в саммите БРИКС в Йоханнесбурге, - указал Бикантов. - Налажен контакт с Международным альянсом стратегических проектов БРИКС. Заявлена цель взаимного открытия представительств в Москве и Банги".

"ЦАР проводит политику по диверсификации внешних связей", - резюмировал посол.

По итогам саммита БРИКС, который проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге, президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил о расширении объединения. Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия должны войти в его состав 1 января 2024 года.