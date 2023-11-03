Грушко считает, что в западных санкциях отсутствует рациональное начало

По словам замглавы МИД РФ, эти меры "настолько фантазийны, что страны Евросоюза отказываются их выполнять по многим причинам, поскольку они просто невыполнимы"

САМАРКАНД, 3 ноября. /ТАСС/. Антироссийские санкции Запада лишены здравого зерна, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко, отвечая на вопрос ТАСС в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.

"Санкции очень трудно комментировать в силу отсутствия в них рационального начала, - отметил он, говоря о возможности включения в очередной пакет санкций ЕС запрета на экспорт российских алмазов. - Я не знаю, какое они решение примут по алмазам, хотя мы знаем, что там идет обсуждение этого".

Грушко напомнил о последних принятых Евросоюзом (ЕС) 8 сентября мерах, которые включают запрет на нахождение автомобилей с российской регистрацией в странах ЕС и провоз россиянами личных вещей, в том числе бритвенных принадлежностей. "Не искусственный интеллект же написал, что бритвенные принадлежности, провозимые русским туристом, могут дестабилизировать ситуацию на Украине. Это какой-то человек взял карандаш, лист бумаги и вот это сочинил, либо на компьютере, а потом они проголосовали", - отметил дипломат.

По его словам, эти меры "настолько фантазийны, что страны Евросоюза отказываются их выполнять по многим причинам, поскольку они просто невыполнимы".