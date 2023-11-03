3 ноября, 10:35

Песков заявил, что нарушающие закон мигранты в России наказываются

При этом в стране "есть огромное количество добропорядочных мигрантов", отметил пресс-секретарь президента

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Мигранты в РФ, совершившие правонарушение, наказываются по закону. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о ЧП с участием мигрантов.

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"Есть правоохранительные органы, они выполняют свои функции", - указал представитель Кремля.

По его мнению, "к этому и нужно так относиться: если осуществляется правонарушение, они [мигранты, нарушившие закон] преследуются по закону". При этом Песков подчеркнул, что "есть огромное количество добропорядочных мигрантов, которые никакие законы не нарушают".

Таким образом представитель Кремля прокомментировал несколько случаев правонарушений с участием мигрантов. Так, семью мигрантов из пяти человек выдворят из России за нарушение миграционного законодательства после конфликта с участием их сына в одной из школ в Нижегородской области. Другой случай произошел в Санкт-Петербурге, где Турал Мамедов, по предварительным данным, является организатором группы молодых людей, избивавших случайных прохожих и публиковавших эти видеозаписи в интернете. Он был объявлен в международный розыск и заочно заключен под стражу судом. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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