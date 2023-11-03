Санкции США, возвращение россиян и мигранты. Темы брифинга Пескова

Адаптация России к американским санкциям, возвращение в РФ уехавших с началом спецоперации на Украине граждан, а также правонарушения с участием мигрантов стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент РФ Владимир Путин в течение часа проведет встречу с членами Общественной палаты восьмого состава и представителями региональных ОП. Сначала выступит глава государства, затем будут выступления представителей ОП по актуальным вопросам. Мероприятие пройдет в открытом режиме.

Помимо возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому, иных мероприятий у президента на 4 ноября не запланировано.

Контакты с президентом Белоруссии Александром Лукашенко готовятся, о них своевременно сообщат.

О санкциях США

"Санкции создают дополнительные проблемы, но, еще раз повторю, мы адаптировались". "Мы научились их преодолевать".

Российская компания, работающая в любой сфере, "хеджируется от санкционных рисков и составляет план действий на случай попадания" в санкционные списки.

О возвращении в РФ уехавших россиян

"Родственник иноагента именем нарицательным не является и не должно являться", поэтому неверно рассуждать о возвращении Аллы Пугачевой в контексте заявлений ее мужа, иноагента Максима Галкина.

"Российские граждане выезжают в другие страны, работают там, возвращаются обратно в Россию, потом уезжают опять". "Так происходит во всех странах мира". Любой россиянин "свободно возвращается на свою родину".

О мигрантах

"Есть огромное количество добропорядочных мигрантов, которые никакие законы не нарушают".

"Есть правоохранительные органы, они выполняют свои функции". "Если осуществляются правонарушения - они преследуются по закону".

О якобы передаче "Хезболлах" оружия от "Группы Вагнера"

"Мы уже говорили, что де-факто такой группы не существует". "Поэтому все эти рассуждения [газеты The Wall Street Journal] - они как правило ни на чем не основываются".

"По линии военных есть экстренные каналы связи", по которым всегда можно довести озабоченности.

Информация будто Павел Пригожин может возглавить "Группу Вагнера" - "вопрос не к нам, это не наша тема".

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