Песков: общение Путина с новым составом Общественной палаты РФ будет обстоятельным

По словам пресс-секретаря президента, мероприятие начнется в течение часа

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Встреча президента РФ Владимира Путина с членами Общественной палаты (ОП) РФ восьмого созыва будет содержательной, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Путин 3 ноября пообщается с новым составом ОП РФ. "Там будет обстоятельная беседа. Сначала выступление президента Путина, затем выступление руководителей и членов Общественной палаты по различным актуальным темам и вопросам", - уточнил он.

По словам Пескова, мероприятие начнется в течение часа.

Путин традиционно встречается с членами Общественной палаты после формирования нового состава. Президент обсуждает с участниками их предложения и идеи, связанные с социальными сферами: в спорте, сохранении исторической памяти, вопросах поддержки волонтерских движений, а также в вопросах развития национальных проектов.