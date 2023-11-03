Лавров: идея о переселении палестинцев из Газы в Египет противоречит их интересам

По словам министра иностранных дел РФ, "египтяне говорили уже публично, что они категорически не согласны с тем, чтобы решить палестинскую проблему за счет переселения палестинцев на Синайский полуостров"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Идея о переселении палестинцев из сектора Газа в Египет противоречит их интересам и вопросам мира в регионе в целом.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кувейта Салемом Абдаллой аль-Джабером ас-Сабахом.

"Египтяне говорили уже публично, что они категорически не согласны с тем, чтобы решить палестинскую проблему за счет переселения палестинцев на Синайский полуостров. Это абсолютно очевидно противоречит и интересам палестинцев, и интересам египтян, и главное это противоречит интересам мира в регионе", - сказал министр, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать обсуждаемый в публичном пространстве израильский план по переселению палестинцев из сектора Газа в Египет, а также Канаду.