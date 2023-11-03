Путин назвал санкции Запада против членов Общественной палаты РФ оценкой их работы

Президент выразил благодарность членам Общественной палаты за то, что "вы занимаете такую гражданскую позицию, с пониманием относитесь к тому, что происходит"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Факт того, что Запад наложил санкции на членов Общественной палаты России, говорит о качестве их работы, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с новым составом этой структуры.

"Я очень благодарен членам Общественной палаты за то, что вы занимаете такую гражданскую позицию, с пониманием относитесь к тому, что происходит", - обратился глава государства к участникам встречи. "Я знаю, что многие члены Общественной палаты находятся под санкциями. Это знак того, что противник оценивает на самом деле то, что вы делаете для России", - подчеркнул президент.

По словам главы государства, в работе общественников происходит очень много вещей, которые, на первый взгляд, являются формальными, но имеют большое значение. Путин пояснил, что имеет в виду работу с президентскими грантами по различным направлениям. Он отметил, что за последние годы на реализацию соответствующих проектов было выделено государством и привлечено по линии общественников суммарно 125 млрд рублей. Путин подчеркнул, что так или иначе эти средства затронули жизнь 15 млн россиян. "Это то, что востребовано, то, что люди видят, чувствуют, то, что нужно сегодня для нашего общества", - сказал он, выразив уверенность в том, что впредь будет сделано еще больше.

Отдельные слова благодарности Путин адресовал членам Общественной палаты за ту работу, которую они проводят вместе с фондом "Защитники Отечества", за заботу о семьях военнослужащих и тех бойцах, кто получил ранение в ходе СВО. "Это чрезвычайно важная сфера деятельности для того, чтобы подчеркнуть, с каким глубоким уважением мы относимся к людям, которые не боятся действовать в крайне тяжелых условиях, сложных условиях военной обстановки, рискуют своей жизнью, здоровьем для интересов России", - отметил президент, попросив и дальше продолжать эту работу, в том числе с местными и региональными органами власти.