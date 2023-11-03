3 ноября, 12:26,
обновлено 3 ноября, 12:48

Путин заявил, что решение по воссоединению Крыма с РФ было вызвано политикой Киева

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что решений по воссоединению Крыма с Россией в 2014 году не было бы, если бы на Украине не устроили госпереворот и нормально относились бы к русским людям.

"Если бы у нас складывались отношения с братской Украиной <...> нормально, по-современному, доброжелательно, в голову бы никому не приходило совершать действия, например, связанные с Крымом. Ну как? Если б там все было хорошо, и к русским людям, к русскому языку, культуре относились нормально, не было бы вот этих государственных переворотов, то разве бы в голову кому-нибудь в России бы пришло действовать в Крыму том же так, как мы действовали? Ну конечно же, нет. Надо же было защищать людей от этой нацистской мрази", - указал он на встрече с новым составом Общественной палаты РФ. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияКрым
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