Песков: Путину приходится отказываться от некоторых визитов из-за обилия дел в стране

По словам пресс-секретаря президента, РФ стала больше уделять внимания восточному направлению, а отношения с Китаем достигли беспрецедентного уровня "особо доверительного стратегического продвинутого партнерства"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сейчас не так часто совершает зарубежные визиты из-за большого количества дел в стране. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, говоря о важности контактов российского лидера на прошедшем в Пекине в октябре форуме "Один пояс - один путь".

"Сейчас, когда у президента по понятным причинам очень много дел здесь, в стране, конечно, он путешествует не так часто, от каких-то поездок ему приходится отказываться", - сказал Песков. "Поэтому важно, когда такие возможности представляются, сверить часы с главами других государств", - добавил пресс-секретарь.

По его словам, РФ стала больше уделять внимания восточному направлению, а отношения с Китаем достигли беспрецедентного уровня "особо доверительного стратегического продвинутого партнерства". Он отметил, что участие в таких форумах, как "Один пояс - один путь", дает также возможность для проведение двусторонних встреч, и у Путина в Пекине прошли содержательные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и большое количество других встреч, в том числе с премьером Венгрии Виктором Орбаном. "Трудно переоценить значение таких двусторонок", - подчеркнул представитель Кремля.