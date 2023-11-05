Захарова рассказала, чем руководствуется Лавров в работе и чему учит своих подчиненных

Глава МИД РФ в первую очередь видит в своих подчиненных человека и заряжает их на служение Родине, отметила официальный представитель ведомства

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Сергей Лавров в первую очередь видит в своих подчиненных человека и заряжает их на служение Родине, поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на форуме общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

Отвечая на вопрос о том, каково ей работать c Лавровым, Захарова подчеркнула: "Вообще много в жизни было со мной чудес, а это одно из них. Мне несказанно повезло".

"Это не просто начальник, это человек в первую очередь, личность, человек, который, несмотря на огромное количество испытаний, на колоссальные вызовы, которые в общем и придумать было нельзя, остается человеком и видит и в сотрудниках, и в оппонентах, и в друзьях человека. Это очень важно, - добавила она. - Это тот самый начальник, который заряжает всех на главное - на служение Отчизне".

По словам Захаровой, каким бы ни был у человека путь, никогда нельзя забывать две вещи. "Служение Отчизне, Родине, своему народу, в какой бы должности вы ни были, и второй момент - видеть человека, чувствовать боль того, кто страдает, сопереживать тому, кому нужна помощь, и радоваться, что очень важно, чужому счастью, чужой радости. <...> Сочетание этих двух вещей, именно это, я считаю, то самое, что выделяет его среди огромного количества достойнейших людей", - сказала она.

"То, чему он нас учил и учит, учит молодое поколение, - это две вещи, гармоничное сочетание того, о чем я сказала. Конечно, требования от этого колоссальные, потому что ты понимаешь, на кого тебе нужно равняться. Непросто, но это того стоит", - заключила дипломат.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.