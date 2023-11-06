6 ноября, 09:28
Международная выставка-форум "Россия"

Лавров заявил о готовности РФ к диалогу с Западом при учете российских интересов

Глава МИД России отметил, что рано или поздно западные страны "осознают бесперспективность нынешнего антироссийского курса"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Россия сохраняет готовность к прагматичному диалогу с западными странами, если они на деле будут учитывать российские интересы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на марафоне общества "Знание" в рамках Международной выставки-форума "Россия".

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"Мы сохраняем при этом открытость и к прагматичному диалогу с западными странами, если они проявят готовность на деле, а не на словах учитывать наши интересы и взаимодействовать на основе взаимной выгоды и взаимного уважения", - сказал он.

"Не знаю, может быть, рано или поздно они осознают бесперспективность нынешнего антироссийского курса. Вопрос не к нам, а к нынешнему поколению руководителей прежде всего европейских стран, которые явно утратили стратегическое видение и слепо следуют в кильватере пагубной американской линии", - добавил Лавров. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияМеждународная выставка-форум "Россия"
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