6 ноября, 10:00
Международная выставка-форум "Россия"

Лавров отметил способность Путина инициативно и творчески решать непростые ситуации

Глава МИД России ответил на вопрос о том, кого он считает своим наставником

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин умеет инициативно и творчески находить решения в самых непростых ситуациях, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров на марафоне общества "Знание" в рамках Международной выставки-форума "Россия".

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Участники марафона поинтересовались у министра, кого он считает своим наставником. "Конечно, когда ты работаешь с президентом, ты очень многое от него получаешь. Это тоже нельзя недооценивать, особенно учитывая, что я очень долго с Владимиром Владимировичем работаю и продолжаю видеть, как инициативно и творчески он реагирует на непростые ситуации, порой находя решения, о которых ты сам не всегда можешь догадаться", - сказал Лавров.

Кроме того, глава дипведомства вспомнил о своих давних наставниках: начальнике отдела международных экономических организаций МИД РФ Алексее Нестеренко и после СССР в Шри-Ланке Рафике Нишанове. "Но главное, конечно, мое созревание в профессиональном смысле состоялось, когда я работал постоянным представителем в Нью-Йорке, и Евгений Максимович Примаков очень многому меня научил", - отметил он. 

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Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичРоссияМеждународная выставка-форум "Россия"
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