Путин назвал формирование нового миропорядка доминирующей тенденцией

Неотъемлемой составляющей этого процесса Москва считает создание в Евразии единого пространства мира, стабильности и процветания, подчеркнул президент РФ

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Формирование более справедливого миропорядка является доминирующей тенденцией нынешнего исторического этапа, а среди главных условий - уважение права каждого народа на собственную модель развития. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью "Казахстанской правде" в преддверии своего визита в Казахстан.

"Доминирующей тенденцией современного этапа мирового развития является формирование нового, более справедливого миропорядка, основанного на приоритете международного права. Неотъемлемой составляющей этого процесса Россия считает создание в Евразии единого пространства мира, стабильности и процветания", - сказал российский лидер.

По его словам, решение столь грандиозных, глобальных по своим масштабам задач невозможно без объединения усилий, укрепления взаимного доверия, готовности к сотрудничеству и поиску коллективных решений. "При этом непременное, неотъемлемое условие - это уважение суверенного права каждого народа на собственную модель развития, соблюдение принципов Устава ООН во всей их полноте", - подчеркнул Путин.

Президент РФ отметил, что важным шагом для достижения этой цели РФ считает создание широкого интеграционного контура - Большого евразийского партнерства - путем сложения потенциалов всех государств и многосторонних объединений региона, прежде всего с опорой на Евразийский экономический союз и Шанхайскую организацию сотрудничества.

Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, Путин 9 ноября посетит Казахстан с официальным визитом.