Постпредство: невыдача виз членам делегации РФ имеет целью осложнение ее работы в ЮНЕСКО

Такими действиями Франция показала "недобросовестное исполнение своих обязательств перед организацией", считают в дипмиссии

ПАРИЖ, 8 ноября. /ТАСС/. Постоянное представительство РФ при ЮНЕСКО усматривает в действиях Франции, не выдавшей визы двум членам российской делегации для участия в 42-й сессии Генеральной конференции организации, намерение осложнить работу представителей России на форуме. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в дипмиссии.

"Усматриваем в недружественных действиях Парижа намерение существенно осложнить работу российской делегации, которую возглавляет заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин", - отметили в постпредстве.

Там добавили, что таким образом Франция, где размещена штаб-квартира ЮНЕСКО, демонстрирует "недобросовестное исполнение своих обязательств перед организацией". "Это не первый вопиющий случай невыдачи виз французской стороной российским дипломатам. За последние месяцы ряд российских представителей без объяснения причин не был допущен к участию в международных мероприятиях на площадке ЮНЕСКО. Почти год ожидают визы некоторые сотрудники постоянного представительства России при ЮНЕСКО, в том числе два заместителя постоянного представителя", - указали в дипмиссии.

При этом в постпредстве подчеркнули, что Россия готова к конструктивной работе в рамках сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. "Российская сторона настроена на конструктивную работу со всеми заинтересованными сторонами, твердо привержена принципам и идеалам ЮНЕСКО. Последовательно выступаем за равноправный и открытый диалог в рамках работы руководящих органов Организации на основе баланса интересов и плюрализма мнений, культуры консенсуса и продвижения объединительной повестки дня. Вносим существенный вклад в деятельность по всем программным направлениям", - отметили в представительстве.

В российской миссии сообщили, что в ходе 42-й сессии Генконференции Александр Панкин выступит на общеполитической дискуссии. Кроме того на заседаниях "запланировано рассмотрение вопросов, касающихся целесообразности разработки рекомендации по этичному использованию нейротехнологий, бюджета на 2024-2025 годы, создания нового института в Шанхае по образованию в области науки, технологий, инженерии и математики, оперативной стратегии для малых островных развивающихся государств, предложений о памятных датах". "Также состоятся выборы в руководящие органы ЮНЕСКО и ее межправительственные и международные программы", - добавили в постпредстве.

Ранее МИД РФ сообщил, что Париж не выдал визы заместителю главы делегации, директору департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александру Алимову и сотруднику комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, отвечающему, в том числе за вопросы коммуникации и информации. Кроме того, из-за несвоевременной выдачи визы ответственный секретарь комиссии Татьяна Довгаленко также не смогла присутствовать на встрече национальных комиссий стран - членов ЮНЕСКО накануне открытия Генконференции.