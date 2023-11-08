Патрушев заявил о попытках Запада спровоцировать кризисы в неугодных странах

Секретарь Совбеза РФ заявил, что Запад использует для принуждения шантаж, манипулирование общественным мнением, угрозы применения силы и попытки антиконституционной смены власти

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Запад во главе с Вашингтоном целенаправленно пытается дестабилизировать обстановку в "неугодных странах", провоцируя и поддерживая там кризисные ситуации, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на встрече с коллегами по СНГ в Москве.

"США и их союзники планомерно разрушают сложившуюся после Второй мировой войны систему международного права, навязывая миру так называемый порядок, основанный на правилах - правилах, устанавливаемых единолично ими, исключительно в их собственных интересах", - указал он.

Патрушев обратил внимание, что западные государства используют широкий инструментарий принуждения, включая шантаж, манипулирование общественным мнением, угрозы применения силы, попытки антиконституционной смены власти. "Особый акцент делается на целенаправленной дестабилизации обстановки в "неугодных" странах, работе по созданию и последующему поддержанию кризисных ситуаций в различных регионах мира. При этом НАТО окончательно оформилось как инструмент коллективной агрессии Запада", - констатировал он.

Секретарь Совбеза РФ отметил, что для оправдания собственных действий Вашингтон, Лондон и Брюссель открыто демонстрируют двойные стандарты в оценке происходящих событий и соответствия тех или иных действий международному праву. "Примеров можно привести немало. Поощряя преступления киевского режима, закрывая глаза на грубые нарушения законов и прав человека в Молдавии, они осуждают Россию и Белоруссию, требуют расследования событий в Казахстане и Узбекистане, произвольно вводят односторонние ограничительные меры", - напомнил он.

По оценке Патрушева, сейчас противостояние ценностей и идеологий перешло в острую фазу. "Непрекращающиеся попытки коллективного Запада уничтожить цивилизационное многообразие, повсеместно внедрить неолиберальные идеологические установки и агрессивный индивидуализм под видом универсальных демократических ценностей вызывают растущее отторжение, особенно в тех странах, где сильны традиционные общественные и духовно-нравственные устои", - подчеркнул он.