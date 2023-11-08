Песков назвал интервью лидеров РФ и Казахстана показателем высокого уровня отношений стран

Как заявил пресс-секретарь президента РФ, перекрестные интервью - "достаточно беспрецедентное событие"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Перекрестные интервью президентов РФ и Казахстана Владимира Путина "Казахстанской правде" и Касым-Жомарта Токаева "Известиям" свидетельствуют о продвинутом стратегическом уровне отношений стран. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Накануне своего визита в Казахстан Путин дал интервью газете "Казахстанская правда", интервью Токаева, в свою очередь, было опубликовано в газете "Известия".

"Достаточно беспрецедентное событие. Именно такие перекрестные интервью красноречиво свидетельствуют о весьма и весьма продвинутом стратегическом уровне и характере отношений наших двух стран", - сказал он.