8 ноября, 17:33,
обновлено 8 ноября, 17:35
Санкции в отношении России

Посольство РФ назвало новые антироссийские санкции Лондона бессмысленным шагом

В диппредставительстве считают, что рестрикции лишь создают видимость бурной деятельности Форин оффиса

ЛОНДОН, 8 ноября. /ТАСС/. Новые санкции, введенные британским правительством против российских физических и юридических лиц, не принесут результата и лишь создают видимость бурной деятельности Форин оффиса. Об этом говорится в переданном ТАСС комментарии российского посольства в Лондоне.

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"Рассматриваем введение Лондоном 8 ноября с. г. односторонних ограничений в отношении ряда российских граждан и организаций как очередной бессмысленный и тщетный шаг. Он продиктован исключительно стремлением британских властей к имитации бурной санкционной деятельности на российском треке даже в условиях ее очевидной неэффективности", - отметили российские дипломаты. 

Теги:
ВеликобританияРоссияСанкции в отношении России
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