Путин отправляется с визитом в Казахстан

Президент России планирует обсудить с лидером республики Касым-Жомартом Токаевым ключевые вопросы дальнейшего развития отношений двух стран, перспективы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, а также актуальные региональные и международные проблемы

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отправляется с официальным визитом в Казахстан. Там он проведет переговоры с лидером страны Касым-Жомартом Токаевым и примет участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, лидеры двух государств планируют обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, перспективы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, а также актуальные региональные и международные проблемы.

По итогам визита Путин и Токаев выступят с заявлениями для СМИ. Кроме того, ожидается также подписание важных совместных документов, в том числе коммерческих контрактов. Глава российского государства в этой связи подчеркивал, что взаимовыгодные договоренности предпринимателей - это один из главных индикаторов успешного делового взаимодействия, поэтому Москва и Астана будут стремиться по максимуму использовать преимущества взаимодополняемости и связанности экономик для повышения конкурентоспособности товаров российских и казахстанских производителей, в том числе на рынках третьих стран.

Главы РФ и Казахстана регулярно контактируют. В этом году они встретятся уже в шестой раз, при этом три из пяти уже состоявшихся очных контактов прошли в октябре. Так, 7 октября, в день рождения российского лидера, Токаев вместе с Путиным и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ново-Огареве принимал участие в торжественной церемонии по случаю начала поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан. В этот же день, как позднее рассказывал Путин, коллеги устроили в подмосковной резиденции праздничный обед.

Неделей позже, уже в середине месяца, лидеры РФ и Казахстана в Бишкеке вместе участвовали в заседании Совета лидеров стран СНГ, а спустя еще несколько дней Путин во время визита в Китай провел в Пекине неформальную встречу с Токаевым и Мирзиёевым.

В Казахстане глава российского государства в последний раз был в октябре 2022 года. Там он участвовал в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, заседании Совета глав государств СНГ, а также во встрече в формате "Россия - Центральная Азия".

Отношения России и Казахстана

Накануне визита российского лидера в республику Путин и Токаев дали перекрестные интервью газетам "Казахстанская правда" и "Известия". Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подчеркивал, что это свидетельствует о продвинутом уровне отношений двух стран.

Президент РФ, отвечая на вопросы издания, в частности, отмечал, что Москва и Астана, укрепляя традиции доверия, взаимопонимания и многопланового успешного сотрудничества, смогут с успехом воплотить в жизнь передовую модель межгосударственного общения, которую можно будет ставить в пример другим. Он также обращал внимание на то, что с казахстанским коллегой у него сложились по-настоящему дружеские, близкие отношения, которые полностью отражают высокий уровень сотрудничества двух государств.

Путин подчеркивал, что в основе исторической близости народов России и Казахстана лежат принципы добрососедства и взаимного доверия, а сотрудничество двух стран ведется как в экономической сфере, так и в культурной и гуманитарной.

Экономическое сотрудничество

Россия является одним из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику - накопленные российские инвестиции в республике составляют порядка $17 млрд, в стране действуют около 6 тыс. предприятий с российским участием. Хорошими темпами развивается и торговля с Казахстаном. В 2022 году товарооборот увеличился на 10% и достиг рекордных $28,2 млрд, а в январе - августе прибавил еще 7,6% и составил $18,9 млрд.

Культурно-гуманитарные связи

Москва и Астана развивают сотрудничество и в сфере волонтерства, культуры и гуманитарной деятельности. Россия, как отмечал Путин, видит растущую потребность в изучении русского языка в Казахстане и намерена расширять совместную образовательную инфраструктуру, в частности применять и масштабировать наработанный опыт по строительству школ, что послужит повышению качества русскоязычного образования в Казахстане и станет знаковым проектом, свидетельствующим о динамичном развитии двустороннего сотрудничества между двумя странами.

Помимо этого, в Казахстане с успехом реализуется масштабный проект по представлению российской культуры зарубежным зрителям "Русские сезоны". В числе его наиболее ярких мероприятий - гастроли Санкт-Петербурского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана, МХТ им. А. П. Чехова, чеченского государственного академического ансамбля танца "Вайнах".