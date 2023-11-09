РФ и Казахстан указали на актуальность договора о добрососедстве и союзничестве

Документ позволяет продуктивно развивать кооперацию двух стран, говорится в совместном заявлении президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева

АСТАНА, 9 ноября. /ТАСС/. Договор о добрососедстве и союзничестве в XXI веке, подписанный Россией и Казахстаном 11 ноября 2013 года, по-прежнему сохраняет актуальность в меняющемся мире и позволяет продуктивно развивать кооперацию двух стран, отвечая интересам их народов. Об этом говорится в совместном заявлении президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева, принятом в канун десятилетия со дня подписания документа.

"Несмотря на быстроменяющуюся геополитическую ситуацию, договор сохраняет свою актуальность, что позволяет активно развивать кооперацию во всех сферах жизнедеятельности двух стран, а также в деятельности региональных и международных организаций и объединений", - говорится в заявлении, принятом на переговорах двух лидеров в Астане.

В документе подчеркивается, что благодаря выполнению ключевых положений этого договора была сформирована модель продвинутых межгосударственных отношений, отвечающих интересам двух стран и их народов и играющих важную роль в обеспечении международной и региональной безопасности.

"Договор соответствует реалиям международной обстановки и евразийских интеграционных процессов, а также запросам граждан обоих государств", - подчеркивается в тексте заявления Путина и Токаева. Лидеры также отметили, что договор в полной мере обеспечивает правовые рамки для поступательного развития отношений двух стран на обозримую историческую перспективу.

Договор между Россией и Казахстаном о добрососедстве и союзничестве в XXI веке был подписан 11 ноября 2013 года в Екатеринбурге по итогам юбилейного десятого Форума регионов двух стран. Документ, подписи под которым поставили Путин и возглавлявший тогда Казахстан Нурсултан Назарбаев, закрепляет принципы долгосрочного стратегического партнерства. Документ ратифицирован Россией в июне 2014 года и в конце декабря того же года вступил в силу.