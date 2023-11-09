РФ и Казахстан указали на поддержку механизмов нераспространения ядерного оружия

Стороны намерены выступать против "размещения оружия в космосе"

АСТАНА, 9 ноября. /ТАСС/. Россия и Казахстан будут поддерживать многосторонние механизмы в области нераспространения ядерного оружия, а также вместе работать над недопущением размещения оружия в космосе. Об этом говорится в совместном заявлении президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева, принятом на переговорах в Астане.

"[Стороны намерены] выступать в поддержку многосторонних механизмов в области нераспространения ядерного оружия в соответствии с основными принципами Договора о нераспространении ядерного оружия - ключевого инструмента в сфере ядерного нераспространения, разоружения и мирного использования атомной энергии", - говорится в документе.

Россия и Казахстан при этом намерены выступать против "размещения оружия в космосе и применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов, а также для продвижения инициативы принятия политического обязательства не размещать первыми оружие в космосе".

В документе также указывается, что две страны будут сотрудничать для обеспечения биологической безопасности и безопасности в информационном пространстве.