МИД РФ: Запад сорвал проект России по заявлению председателя СБ ООН о "Северных потоках"

Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, представители Запада заявляли, что Совбезу ООН незачем вмешиваться в проведение национальных расследований Германии, Дании и Швеции

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Россия была вынуждена свернуть работу над проектом заявления председателя СБ ООН по расследованию теракта на "Северных потоках", Запад блокировал эту инициативу, не желая устанавливать правду. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что в годовщину теракта на газопроводах 26 сентября РФ анонсировала подготовку проекта заявления председателя СБ по этому сюжету. "Мы были вынуждены свернуть работу над проектом заявления председателя СБ ООН по расследованию теракта на газопроводах "Северный поток". Оно было заблокировано западниками", - отметила дипломат.

По ее словам, представители Запада заявляли, что Совбезу ООН незачем вмешиваться в проведение национальных расследований Германии, Дании и Швеции. Однако эти государства так и не представили международному сообществу даже предварительных результатов и отказываются от сотрудничества с понесшими ущерб странами.

Захарова подчеркнула, что это указывает на их нежелание "выявлять организаторов и исполнителей теракта". "Или [они] уже выявили и их покрывают", - добавила она.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что российская сторона в течение месяца добросовестно вела переговоры по проекту. "Однако в ходе обсуждений стало ясно, что представители западных стран не готовы к серьезной работе, а изыскивают возможность спустить все на тормозах - одно только их предложение убрать из текста фразу о привлечении к ответственности исполнителей и заказчиков теракта говорит само за себя", - заключила она. При этом Захарова заявила, что Россия продолжит привлекать внимание международного сообщества к данной проблематике, а виновные в преступлении должны понести заслуженное наказание.