10 ноября, 17:24
Санкции в отношении России

Посол РФ назвал новые санкции Оттавы признаком бессилия канадских властей

Как отметил Олег Степанов, решение канадского правительства в политическом смысле "делает еще более токсичным и так уже отравленный по вине Оттавы климат двусторонних отношений"

ОТТАВА, 10 ноября. /ТАСС/. Очередной раунд антироссийских санкций Канады является признаком бессилия канадских властей, так как практического влияния на российских граждан и организации они не оказывают. Об этом корреспонденту ТАСС заявил посол России в Оттаве Олег Степанов.

"Очередной раунд санкций, введенный кабинетом [премьер-министра Джастина] Трюдо, как и все предыдущие меры этого толка, лишен всякого смысла. Практического влияния на наших граждан и организации санкции не оказывали и оказывать не будут, - сказал дипломат. - Это, скорее, признак бессилия канадских властей и одновременно попытка попозировать перед союзниками на тему антироссийской бескомпромиссности".

Посол отметил, что данное решение канадского правительства в политическом смысле "делает еще более токсичным и так уже отравленный по вине Оттавы климат двусторонних отношений". "Конфронтация - это их выбор, не наш", - подчеркнул Степанов. Он добавил, что, "следуя принципу взаимности, Россия обязательно ответит на этот недружественный жест".

Ранее в пятницу власти Канады внесли в российский санкционный список еще девять физических и шесть юридических лиц. В перечень были включены, в частности, газета "Известия", "Парламентская газета", телеканал "РЕН ТВ" и певица Жасмин. В МИД Канады уточнили, что с 2014 года в санкционные списки внесены свыше 2,7 тыс. российских физических и юридических лиц, а также граждан и юридических лиц из Белоруссии, Молдавии и Украины, которые, по мнению Оттавы, поддерживают РФ. 

Теги:
КанадаРоссияСанкции в отношении РоссииТрюдо, Джастин
© Информационное агентство ТАСС
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