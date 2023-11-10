10 ноября, 19:16
Санкции в отношении России

В ГД назвали санкции Канады против СМИ РФ мало кому интересной формальностью

Как отметил замглавы фракции "Единая Россия" в палате Евгений Ревенко, "какие могу быть дела с государством, которое десятилетиями пестовало и поддерживало крайний украинский национализм"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Новые санкции Канады в отношении "Парламентской газеты", газеты "Известия" и телеканала РЕН-ТВ стали формальностью, которая мало кому интересна. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Евгений Ревенко.

"Удивляет? Нет! <…> Какие могу быть дела с государством, которое десятилетиями пестовало и поддерживало крайний украинский национализм? Правильно - никаких. Поэтому новые санкции - мало кому интересная формальность", - написал Ревенко.

Он добавил, что после того как канадский парламент вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Канады Джастином Трюдо стоя "аплодировал нацистскому преступнику Ярославу Хунке [он же Гунько или Гунька], уже ничего не удивляет".

Власти Канады в пятницу внесли в российский санкционный список еще девять физических и шесть юридических лиц. В перечень были включены, в частности, газета "Известия", "Парламентская газета", телеканал "РЕН ТВ" и певица Жасмин. В МИД Канады уточнили, что с 2014 года в санкционные списки внесены свыше 2,7 тыс. российских физических и юридических лиц, а также граждан и юридических лиц из Белоруссии, Молдавии и Украины, которые, по мнению Оттавы, поддерживают РФ. 

Теги:
УкраинаКанадаРоссияСанкции в отношении РоссииТрюдо, ДжастинРевенко, Евгений ВасильевичЗеленский, Владимир Александрович
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