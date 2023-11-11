Захарова в ответ на заявление Борреля по Украине спросила, признал ли ЕС победу РФ

Официальный представитель МИД РФ также сравнила два заявления главы европейской дипломатии

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, что победы Украины над Россией в ближайшем будущем не ожидается, спросила, означает ли это признание Евросоюзом победы России.

Дипломат сравнила два заявления Борреля. В одном из них, сделанном в апреле 2022 года, он сказал, что "война на Украине должна быть выиграна на поле боя". В субботу же глава европейской дипломатии признал, что победы Украины над Россией в ближайшее время не ожидается.

"Я правильно понимаю, что ЕС официально засчитал победу России?" - отметила Захарова в Telegram-канале.