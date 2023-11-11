11 ноября, 12:59
Военная операция на Украине

Захарова в ответ на заявление Борреля по Украине спросила, признал ли ЕС победу РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Официальный представитель МИД РФ также сравнила два заявления главы европейской дипломатии

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, что победы Украины над Россией в ближайшем будущем не ожидается, спросила, означает ли это признание Евросоюзом победы России.

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Дипломат сравнила два заявления Борреля. В одном из них, сделанном в апреле 2022 года, он сказал, что "война на Украине должна быть выиграна на поле боя". В субботу же глава европейской дипломатии признал, что победы Украины над Россией в ближайшее время не ожидается.

"Я правильно понимаю, что ЕС официально засчитал победу России?" - отметила Захарова в Telegram-канале. 

Теги:
УкраинаРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаБоррель, ЖозепВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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