Путин 13 ноября встретится с гендиректором Россетей

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что президент работает к Кремле, на повестке дня - регулярные совещания внутреннего характера и встречи

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с генеральным директором "Россетей" Андреем Рюминым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что 13 ноября Путин работает к Кремле, на повестке дня президента - регулярные совещания внутреннего характера и встречи. "Путин примет гендиректора "Россетей" Андрея Рюмина", - сказал пресс-секретарь, обратив внимание, что это - критически важная компания.

"С учетом роста промпроизводства значение компании трудно переоценить", - добавил Песков.