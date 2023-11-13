13 ноября, 09:19

Путин 13 ноября встретится с гендиректором Россетей

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что президент работает к Кремле, на повестке дня - регулярные совещания внутреннего характера и встречи

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с генеральным директором "Россетей" Андреем Рюминым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Он отметил, что 13 ноября Путин работает к Кремле, на повестке дня президента - регулярные совещания внутреннего характера и встречи. "Путин примет гендиректора "Россетей" Андрея Рюмина", - сказал пресс-секретарь, обратив внимание, что это - критически важная компания.

"С учетом роста промпроизводства значение компании трудно переоценить", - добавил Песков. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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