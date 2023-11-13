Выдвижение Путина на выборы и след Киева в деле "Северных потоков". Темы брифинга Пескова

Перспективы выдвижения Владимира Путина в президенты на выборах 2024 года, украинский след в диверсии на "Северных потоках" и эвакуация россиян из Газы стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле. Больших мероприятий у главы государства не ожидается, он примет гендиректора "Россетей" Андрея Рюмина.

Также у главы государства возможен международный телефонный разговор.

Разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом "пока не встал в график президента", но "разговоры на высшем уровне" с Анкарой "согласовываются в часы".

Встреча с представителями избирательных органов России "будет в среду".

О публикациях про выдвижение Путина

Тема выдвижения Путина на президентские выборы 2024 года "все больше привлекает политологов, специалистов", но "решений на этот счет не принималось".

Об украинском следе в подрыве "Северных потоков"

"Украинские следы этой диверсии <...> все больше и больше появляются в различных докладах". В Кремле с ними ознакомятся.

В Москве считают необходимым в ходе публичного расследования установить исполнителей, координаторов и "тех, кто заказывал это": "Все имена должны быть названы".

В публикации The Washington Post об украинских исполнителях диверсии есть "тревожное утверждение" - "там речь шла о том, что президент [Украины Владимир] Зеленский мог быть не в курсе [теракта на "Северных потоках"]": "Если киевский режим уже не контролирует ситуацию у себя в стране, это тревожно".

Об эвакуации россиян из Газы

"Мы приветствуем тот факт, что усилия <...> наших дипломатов, спасателей, соответствующих служб <...> дали свой результат".

"Рассчитываем на то, что этот процесс <...> продолжится". Это не значит окончания работы российских дипломатов, "еще предстоит много сделать".

О ходе специальной военной операции

"Мы не комментируем сам ход и положение дел непосредственно на поле боя". "Ситуацию могут и должны комментировать только наши военные".

О размещении нового танкового батальона Польши на границе с Белоруссией

"Это еще один шаг в сторону <...> напряженности". "Наши белорусские друзья знают, что делают" и делают все необходимое "ради обеспечения безопасности".

О контактах с Шольцем