Выдвижение Путина на выборы и след Киева в деле "Северных потоков". Темы брифинга Пескова

Перспективы выдвижения Владимира Путина в президенты на выборах 2024 года, украинский след в диверсии на "Северных потоках" и эвакуация россиян из Газы стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О планах президента
- Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле. Больших мероприятий у главы государства не ожидается, он примет гендиректора "Россетей" Андрея Рюмина.
- Также у главы государства возможен международный телефонный разговор.
- Разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом "пока не встал в график президента", но "разговоры на высшем уровне" с Анкарой "согласовываются в часы".
- Встреча с представителями избирательных органов России "будет в среду".
О публикациях про выдвижение Путина
- Тема выдвижения Путина на президентские выборы 2024 года "все больше привлекает политологов, специалистов", но "решений на этот счет не принималось".
Об украинском следе в подрыве "Северных потоков"
- "Украинские следы этой диверсии <...> все больше и больше появляются в различных докладах". В Кремле с ними ознакомятся.
- В Москве считают необходимым в ходе публичного расследования установить исполнителей, координаторов и "тех, кто заказывал это": "Все имена должны быть названы".
- В публикации The Washington Post об украинских исполнителях диверсии есть "тревожное утверждение" - "там речь шла о том, что президент [Украины Владимир] Зеленский мог быть не в курсе [теракта на "Северных потоках"]": "Если киевский режим уже не контролирует ситуацию у себя в стране, это тревожно".
Об эвакуации россиян из Газы
- "Мы приветствуем тот факт, что усилия <...> наших дипломатов, спасателей, соответствующих служб <...> дали свой результат".
- "Рассчитываем на то, что этот процесс <...> продолжится". Это не значит окончания работы российских дипломатов, "еще предстоит много сделать".
О ходе специальной военной операции
- "Мы не комментируем сам ход и положение дел непосредственно на поле боя". "Ситуацию могут и должны комментировать только наши военные".
О размещении нового танкового батальона Польши на границе с Белоруссией
- "Это еще один шаг в сторону <...> напряженности". "Наши белорусские друзья знают, что делают" и делают все необходимое "ради обеспечения безопасности".
О контактах с Шольцем
- "Президент никогда не исключает контактов, президент всегда говорит о своей открытости". Но при этом Путин "всегда был и остается сторонником результативных контактов" - "не ради самого процесса, а ради результата".
- Заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о возможности переговоров с Путиным "пока вряд ли может говорить о том, что чаша весов склоняется в пользу" учета российских интересов.