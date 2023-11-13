Кремль приветствует содействие ведомствам РФ для эвакуации россиян из Газы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что процесс эвакуации россиян из сектора Газа сопровождается напряженной работой

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Кремль приветствует содействие, оказанное российским ведомствам всеми вовлеченными сторонами для эвакуации граждан РФ из сектора Газа. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Здесь речь идет не об оценках. Здесь, конечно же, мы приветствуем тот факт, что усилия, действительно, немалые усилия наших дипломатов и спасателей, соответствующих служб в контактах со всеми соответствующими сторонами <...> дали свои результаты. Мы приветствуем то содействие, которое эти соответствующие стороны нам оказали", - сказал он, отвечая на вопрос об оценке процесса эвакуации россиян из сектора Газа.

РФ рассчитывает, что процесс эвакуации россиян из сектора Газа будет продолжен. "Конечно же, рассчитываем на то, что процесс выхода из Газы наших сограждан продолжится и каждый желающий сможет покинуть Газу. Это не значит, что усилия наших дипломатов закончены, наоборот, этот процесс сопровождается очень напряженной работой. Еще многое предстоит сделать для того, чтобы действительно все желающие покинули Газу", - сказал представитель Кремля.

Песков в этой связи подчеркнул, что Кремль приветствует содействие, оказанное российским ведомствам всеми вовлеченными сторонами для эвакуации граждан РФ из сектора Газа. "Мы приветствуем тот факт, что усилия, действительно, немалые усилия наших дипломатов и спасателей, соответствующих служб в контактах со всеми соответствующими сторонами <...> дали свои результаты", - добавил он.

Работа по эвакуации из сектора Газа российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, организована МЧС России совместно с российскими дипломатами. В воскресенье первые граждане РФ через КПП "Рафах" перешли на территорию Египта. Всего пункт пропуска пересекли 70 граждан РФ, 28 из них - дети. Сотрудники МЧС России встретили всех россиян, им оказана медицинская и психологическая помощь.

В понедельник советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов в оперативном штабе в Каире заявил, что члены оперативной группы ведомства готовятся вновь направиться на КПП "Рафах", расположенный на границе Египта и сектора Газа, чтобы эвакуировать из анклава еще одну группу россиян численностью 90-100 человек.