13 ноября, 09:16,
обновлено 13 ноября, 09:27

Песков: телефонного разговора с Эрдоганом в графике Путина пока нет

Вместе с тем такая беседа может быть быстро согласована, отметил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Телефонная беседа лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана может быть быстро согласована, но пока ее в графике нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также
Выдвижение Путина на выборы и след Киева в деле "Северных потоков". Темы брифинга Пескова

"Нет, пока не встал в график президента такой разговор. Но разговоры на высшем уровне у нас всегда [оперативно] согласовываются, в часы, проблемы здесь нет", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, могут ли Путин и Эрдоган в случае такого разговора обсудить ситуацию в Газе, он пояснил: "Повестка дня подобных разговоров всегда обширна, связана с очень широким спектром развития наших двусторонних отношений".

Ранее Эрдоган сообщил, что намерен активизировать телефонные переговоры с зарубежными коллегами по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация