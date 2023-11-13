Песков: телефонного разговора с Эрдоганом в графике Путина пока нет

Вместе с тем такая беседа может быть быстро согласована, отметил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Телефонная беседа лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана может быть быстро согласована, но пока ее в графике нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, пока не встал в график президента такой разговор. Но разговоры на высшем уровне у нас всегда [оперативно] согласовываются, в часы, проблемы здесь нет", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, могут ли Путин и Эрдоган в случае такого разговора обсудить ситуацию в Газе, он пояснил: "Повестка дня подобных разговоров всегда обширна, связана с очень широким спектром развития наших двусторонних отношений".

Ранее Эрдоган сообщил, что намерен активизировать телефонные переговоры с зарубежными коллегами по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной.