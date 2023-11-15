15 ноября, 07:50,
обновлено 15 ноября, 08:29
Палестино-израильский конфликт

Посол РФ заявил о серьезной озабоченности Москвы действиями ЦАХАЛ в секторе Газа

Анатолий Викторов указал, что Армия обороны Израиля "действует очень жестко, невзирая на потери среди гражданских лиц"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа вызывают у Москвы крайне серьезную озабоченность, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия-24".

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"Армия обороны Израиля называет законной целью штурм штаб-квартиры или пункта управления, по их мнению, ХАМАС. Как видится, действует очень жестко, невзирая на потери среди гражданских лиц. Такие действия вызывают, конечно, крайне серьезную озабоченность и у нас, и у большинства стран мира", - сказал дипломат.

Как отметил посол, бороться с терроризмом необходимо, но при этом нужно и четко соизмерять свои действия. "Гибель мирного населения оправдать ничем нельзя, мы об этом всегда говорили", - добавил Викторов.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет свою атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 

Теги:
РоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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