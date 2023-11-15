15 ноября, 14:09,
обновлено 15 ноября, 14:29

Путин призвал избиркомы вести в том числе просветительскую работу

Президент отметил, что такую работу важно вести "среди разных социальных групп, чтобы люди понимали свои возможности, силу своего голоса, осознавали значимость своего гражданского долга"

НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что представители избиркомов будут вести в том числе эффективную просветительскую работу в обществе.

"Выборы - и федеральные, и региональные - всегда непростой, напряженный период. Хочу поблагодарить всех вас за выдержку, за достойный, высокий уровень работы. Расчитываю, что и дальше ваша деятельность будет направлена прежде всего на обеспечение избирательных прав граждан. В том числе на усиление просветительской работы в обществе", - сказал он на встрече с представителями избиркомов.

По словам Путина, такую работу важно вести "среди разных социальных групп, чтобы люди понимали свои возможности, силу своего голоса, осознавали значимость своего гражданского долга". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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