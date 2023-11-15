Важность честных выборов и смелость новых регионов. Путин принял представителей избиркомов

Честное проведение выборов играет определяющую роль для внутриполитической стабильности в России, и власти будут пресекать любые попытки вмешательства в избирательный процесс со стороны тех, кто хочет "отработать денежки". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на мероприятии, приуроченном к 30-летию избирательной системы страны.

Глава государства подчеркнул рост доверия россиян к выборам, отметил смелость жителей новых регионов, высоко оценил использование современных технологий и призвал членов избиркомов сохранять душевное отношение к людям.

ТАСС собрал ключевые тезисы выступления президента.

О важности честных выборов

"Четкая организация выборов, их открытое, честное, законодательно выверенное проведение имеет очень важное, если не определяющее, значение с точки зрения сохранения внутриполитической стабильности".

"Мы и впредь будем делать все необходимое, чтобы исключить любое незаконное вторжение в ход избирательных процессов". Попытки вмешаться - и извне, и изнутри - "будут пресекаться".

Работа наблюдателей на выборах важна, поскольку "жизнь сложна и многообразна". Но есть и такие наблюдатели, у которых "другие задачи" - "разрушить легитимность" и "отработать денежки", полученные из внешних источников.

Доверие к выборам в России растет, "это фиксируют все социологические исследования", но над совершенствованием избирательной системы, "безусловно, нужно работать и дальше".

О душевности и просвещении

Избирательные комиссии - "важнейшие государственные институты", поскольку все управляющие структуры в РФ избираются "в условиях высокой конкуренции".

Членам избиркомов нужно усилить просветительскую работу "среди разных социальных групп, чтобы люди понимали свои возможности, силу своего голоса, осознавали значимость своего гражданского долга".

Работа в избиркомах сложна, она "требует глубоких знаний, четкости, организованности и объективности", а также "умения быть деликатными с людьми, внимательными к их запросам и претензиям". Важно сохранять душевное отношение к людям, его "никакой искусственный интеллект не заменит".

Об успешном использовании технологий

Россия очень активно использует на выборах видеонаблюдение - одну из "эффективных форм гражданского и общественного контроля": "Нигде в мире оно не используется настолько широко, как в нашей стране. У нас видеокамеры установлены на подавляющем большинстве избирательных участков".

Прозрачность, открытость и доступность избирательных процедур обеспечивают и IТ-сервисы, которые "уже воспринимаются не как новация, а как привычные избирательные стандарты". Председатель ЦИК Элла Памфилова была совершенно права, когда в свое время доказывала преимущества электронного голосования.

О выборах в новых регионах

Избирательные комиссии в новых регионах России достойно справились с проведением сентябрьских выборов в "очень сложных, непростых условиях", их работа была "самоотверженной, слаженной".

Голосовавшие в этих регионах, несмотря на обстрелы, - "люди удивительные, люди крепкие душой, сердцем, характером": "Они в значительной степени показали многим из нас пример, как надо жить и работать, какой стержень должен быть у каждого, чтобы добиваться нужного нам результата".

О наградах и награжденных