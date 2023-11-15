Путин посочувствовал сложности работы в избиркомах

НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что работа в избирательных комиссиях требует профессионализма и выдержки, ведь такие сотрудники должны не просто обладать глубокими знаниями, но и деликатно, внимательно работать с людьми.

"Ваша работа требует глубоких знаний, четкости, организованности и объективности. И в немалой степени умения быть деликатными с людьми, внимательными к их запросам и претензиям. Представляю себе, сколько это требует нервов", - заметил он на встрече с представителями избиркомов.

Путин указал, что деятельность представителей избиркомов очень сложна. "Вы независимы в своей работе, но это на порядок повышает вашу ответственность перед всеми участниками избирательного процесса. И, конечно же, перед обществом, перед государством, перед нашими людьми", - добавил он.