15 ноября, 14:06,
обновлено 15 ноября, 14:31

Путин назвал избирательные комиссии важнейшими госинститутами

Президент напомнил, что органы власти в стране избирают именно на прямых выборах

НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноября. /ТАСС/. Избирательные комиссии являются важнейшими госинститутами, поскольку органы власти в стране избираются именно на прямых выборах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями избиркомов.

"Хотел бы сразу подчеркнуть, что избирательные комиссии - безусловно, это важнейшие государственные институты, ведь органы власти в нашей стране избираются гражданами на прямых выборах, в условиях высокой конкуренции", - сказал глава государства, поздравив участников мероприятия с 30-летием избирательной системы России. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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