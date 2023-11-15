Путин назвал избирательные комиссии важнейшими госинститутами

Президент напомнил, что органы власти в стране избирают именно на прямых выборах

НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноября. /ТАСС/. Избирательные комиссии являются важнейшими госинститутами, поскольку органы власти в стране избираются именно на прямых выборах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями избиркомов.

"Хотел бы сразу подчеркнуть, что избирательные комиссии - безусловно, это важнейшие государственные институты, ведь органы власти в нашей стране избираются гражданами на прямых выборах, в условиях высокой конкуренции", - сказал глава государства, поздравив участников мероприятия с 30-летием избирательной системы России.