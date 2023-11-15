Путин отметил самоотверженную работу избиркомов новых регионов РФ

НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил сотрудников избирательных комиссий новых регионов за смелость и верность России.

"Хотел бы сказать о самоотверженной, слаженной работе избирательных комиссий Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на выборах, которые состоялись в этом году", - сказал Путин, отметив, что они проходили в очень сложных, непростых условиях.

"Я хочу просто от себя, от страны сердечно вас поблагодарить, сказать вам спасибо за смелость и верность России", - обратился президент РФ к членам избиркомов новых регионов РФ.