Путин: перед некоторыми наблюдателями на выборах стоит задача "отработать денежки"

Президент отметил, что они легко могут закрыть глаза на легитимность процесса

НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноября. /ТАСС/. Некоторые наблюдатели на выборах ставят перед собой задачу "отработать денежки", они легко могут закрыть глаза на легитимность процесса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями избиркомов.

Говоря о работе наблюдателей, глава государства заметил: "Там есть разные люди. Характеры разные, темпераменты разные, амбиции разные. Все понятно". "Да и нарушения [на выборах] бывают. Жизнь сложна и многообразна. Все бывает", - добавил он.

Кроме того, продолжил президент, среди наблюдателей встречаются и те, про кого говорят "хоть кол на голове теши". "У них другие задачи, они в другом месте деньги получают. У этих задача не выявить что-то из ошибок, показать эти ошибки и поднять тем самым легитимность, а задача как раз разрушить эту легитимность и отработать денежки, которые они получают. Деньги небольшие на самом деле, как оказалось, но все-таки надо отрабатывать", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что "это не значит, что не нужно работать со всеми [наблюдателями]". "Нужно работать со всеми - это очевидно", - заключил президент.