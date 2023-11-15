15 ноября, 14:37,
обновлено 15 ноября, 15:19

Путин: перед некоторыми наблюдателями на выборах стоит задача "отработать денежки"

Президент отметил, что они легко могут закрыть глаза на легитимность процесса

НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноября. /ТАСС/. Некоторые наблюдатели на выборах ставят перед собой задачу "отработать денежки", они легко могут закрыть глаза на легитимность процесса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями избиркомов.

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Говоря о работе наблюдателей, глава государства заметил: "Там есть разные люди. Характеры разные, темпераменты разные, амбиции разные. Все понятно". "Да и нарушения [на выборах] бывают. Жизнь сложна и многообразна. Все бывает", - добавил он.

Кроме того, продолжил президент, среди наблюдателей встречаются и те, про кого говорят "хоть кол на голове теши". "У них другие задачи, они в другом месте деньги получают. У этих задача не выявить что-то из ошибок, показать эти ошибки и поднять тем самым легитимность, а задача как раз разрушить эту легитимность и отработать денежки, которые они получают. Деньги небольшие на самом деле, как оказалось, но все-таки надо отрабатывать", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что "это не значит, что не нужно работать со всеми [наблюдателями]". "Нужно работать со всеми - это очевидно", - заключил президент. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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