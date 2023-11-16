Косачев призвал к "нулевой терпимости" чествования националистов властями Украины

Вице-спикер Совета Федерации добавил, что от чествования в канадском парламенте украинского националиста Ярослава Хунки "содрогнулся весь мир"

БИШКЕК, 16 ноября. /ТАСС/. Националистов, которые сражались на стороне фашистов в годы Великой Отечественной войны, продолжают чествовать в Верховной раде и высших эшелонах власти Украины, что должно вызывать консолидированную позицию "нулевой терпимости" мирового сообщества. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на заседании постоянной комиссии по политическим вопросам и международному сотрудничеству МПА СНГ в Бишкеке.

"Меня, на самом деле, в очередной раз шокировало, что канадцы стали совершать маневры [после чествования украинского националиста в парламенте Канады во время выступления президента Украины Владимира Зеленского], а Зеленский, который там присутствовал, так ничего и не прокомментировал. Для него этот человек по-прежнему герой, его командир, бандер Шухевич - герой, марши проходят по-прежнему и таких людей продолжают чествовать и в Верховной раде и в любых других украинских собраниях. Это чудовищно, с моей точки зрения. В этом случае должна быть нулевая терпимость, по моему глубокому убеждению, и должна быть консолидированная позиция международного сообщества", - сказал сенатор.

Он добавил, что от произошедшего в канадском парламенте "содрогнулся весь мир". "Во всяком случае все, у кого осталась совесть и есть правильное понимание истории, действительно содрогнулись. Мы видели, как потом руководители парламента Канады и потом всей страны пытались дистанцироваться - дескать, не знали, - на самом деле, уверен, что знали, но видя реакцию здорового международного сообщества, стали совершать так скажем маневры", - отметил Косачев.