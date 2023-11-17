17 ноября, 09:03
Военная операция на Украине

Медведев проиллюстрировал отказ США от финансирования Украины мемом Trollface

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Алексей Майшев/ POOL/ ТАСС
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© Алексей Майшев/ POOL/ ТАСС

Президент США Джо Байден ранее подписал закон о временном финансировании федерального правительства без помощи Израилю и Украине

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев мемом проиллюстрировал отказ Вашингтона от дальнейшей финансовой помощи Киеву.

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Военная операция на Украине. Онлайн

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о временном финансировании федерального правительства без помощи Израилю и Украине.

В одной части юмористической картинки на эту тему, опубликованной в Telegram-канале Медведева, аллегорически изображен киевский режим - в виде возмущенного и расстроенного человека, вопрошающего по-украински: "Как же так? Где деньги?"

С другой части изображения ему отвечает улыбающийся персонаж, известный как Trollface и стилизованный под западных дельцов. "Ну, в следующем году, братец", - заверяет он. При этом обычно этот образ с улыбкой используется для выражения сарказма. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичУкраинаСШАРоссияИзраильБайден, ДжоВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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