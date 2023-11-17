Путин прокомментировал цензуру в европейских СМИ и закрытие российских телеканалов

Президент РФ заявил, что в Европе скоро все запретят, но пользы от этого нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, комментируя цензуру в европейских СМИ и закрытие российских телеканалов, отметил, что в Европе скоро "запретят все", но никакой пользы народам европейских стран это не приносит.

"Вы сейчас сказали о запретах, с которыми сталкиваетесь в Европе, в Италии, мы об этом много раз говорили. У вас скоро все там запретят, это понятно. Но непонятно, зачем, потому что это никакой пользы народам стран, где происходят эти запреты, не приносит", - сказал он на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур в ответ на слова издателя из Италии, который указал на цензуру и искажения истории в Европе.

При этом российский лидер процитировал слова из песни Владимира Высоцкого: "Да, вы знаете, теперь все отменяют: / Отменили даже воинский парад. / Говорят, что скоро все позапрещают, / в бога душу, / Скоро всех, к чертям собачьим, запретят". "Вы спросили, знаем ли мы, как это делается. Я, как бывший сотрудник КГБ, знаю, как это делается, но мы этого не делаем", - добавил Путин.

При этом президент в ответ на просьбу издателя выразил готовность помочь в подготовке исторических материалов по теме Великой Отечественной войны. "Конечно, мы сделаем, я попрошу нашего ведущего (специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого - прим. ТАСС), он не чужой нам человек, он работает в администрации, поэтому мы, конечно, постараемся", - сказал российский лидер.

Кроме того, президент отметил деятельность итальянских партизан, участвовавших во Второй мировой войне. "Сейчас вспомнили про партизан во время Великой Отечественной войны, советских, российских партизан. Я хочу отдать должное партизанам, которые воевали в Италии, итальянцев прежде всего", - указал он.