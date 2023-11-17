17 ноября, 17:05
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

Путин прокомментировал цензуру в европейских СМИ и закрытие российских телеканалов

Президент РФ заявил, что в Европе скоро все запретят, но пользы от этого нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, комментируя цензуру в европейских СМИ и закрытие российских телеканалов, отметил, что в Европе скоро "запретят все", но никакой пользы народам европейских стран это не приносит.

Читайте также
Что известно о Санкт-Петербургском международном культурном форуме

"Вы сейчас сказали о запретах, с которыми сталкиваетесь в Европе, в Италии, мы об этом много раз говорили. У вас скоро все там запретят, это понятно. Но непонятно, зачем, потому что это никакой пользы народам стран, где происходят эти запреты, не приносит", - сказал он на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур в ответ на слова издателя из Италии, который указал на цензуру и искажения истории в Европе.

При этом российский лидер процитировал слова из песни Владимира Высоцкого: "Да, вы знаете, теперь все отменяют: / Отменили даже воинский парад. / Говорят, что скоро все позапрещают, / в бога душу, / Скоро всех, к чертям собачьим, запретят". "Вы спросили, знаем ли мы, как это делается. Я, как бывший сотрудник КГБ, знаю, как это делается, но мы этого не делаем", - добавил Путин.

При этом президент в ответ на просьбу издателя выразил готовность помочь в подготовке исторических материалов по теме Великой Отечественной войны. "Конечно, мы сделаем, я попрошу нашего ведущего (специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого - прим. ТАСС), он не чужой нам человек, он работает в администрации, поэтому мы, конечно, постараемся", - сказал российский лидер.

Кроме того, президент отметил деятельность итальянских партизан, участвовавших во Второй мировой войне. "Сейчас вспомнили про партизан во время Великой Отечественной войны, советских, российских партизан. Я хочу отдать должное партизанам, которые воевали в Италии, итальянцев прежде всего", - указал он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация