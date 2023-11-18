Косачев заявил, что США не удалось посеять противоречия между участниками саммита АТЭС

По словам вице-спикера Совета Федерации, это мероприятие стало очень успешным для мирового сообщества

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) стал очень успешным для мирового сообщества. Попытки радикализировать повестку и посеять противоречия между его участниками провалились, несмотря на то, что он проходил на территории США, отметил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Большой успех мирового сообщества (не путать с так называемым цивилизованным миром) - саммит АТЭС стал продуктивным, прагматичным и политически нейтральным мероприятием. <...>. Успех тем весомее, что мероприятие проходило на собственной площадке США. Тем не менее все попытки радикализировать повестку, сыграть на противоречиях или посеять таковые между участниками оказались несостоятельными", - написал сенатор в Telegram-канале.

По его мнению, это означает, что при наличии четко выраженной воли большинства Вашингтону не удается превращать общие форумы "в очередную сцену для продвижения своих нарративов про всякие противостояния демократий авторитаризму, про страны-изгои, "страшные угрозы" миру из-за происходящего на Украине и так далее". "Вне круга своих вассалов США приходится себя вести, как вменяемому и равновеликому участнику международных процессов, то есть почти как в том самом многополярном мире, который и является целью усилий мирового большинства", - подчеркнул Косачев.

"Я бы сказал, 1:0 в пользу мирового большинства", - добавил политик.

В Сан-Франциско 17 ноября завершился саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Итоговые документы саммита, опубликованные накануне, касаются главным образом экономических вопросов, в них не упоминаются геополитические темы, в том числе ситуация на Украине и обострение палестино-израильского конфликта. Россия и США заявили, что декларация саммита была принята консенсусом.

В состав АТЭС входят 19 стран и две территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань.