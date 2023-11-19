Главы МИД РФ и Ирана указали на необходимость скорейшего прекращения огня в Газе

Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиян также обсудили график ближайших контактов и несколько других актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня, представляющих взаимный интерес

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в разговоре по телефону обратили внимание на необходимость прекращения огня как палестинской, так и израильской стороной, и оказания помощи мирному населению. Об этом говорится в сообщении на сайте российского министерства.

"В ходе беседы основное внимание было уделено текущей обстановке в зоне палестино-израильского конфликта. Выражена общая обеспокоенность продолжающимся вооруженным противостоянием в секторе Газа", - отметили в министерстве. "Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня и оказания срочного содействия пострадавшему гражданскому населению", - указали в ведомстве.

Министры также затронули график ближайших контактов и несколько других актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня, представляющих взаимный интерес, уточнили в дипведомстве.

В МИД РФ также указали, что телефонный разговор состоялся 19 ноября по инициативе иранской стороны.