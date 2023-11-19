Постпредство РФ: США намерены бросить Украину, так как режим в Киеве скоро падет

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский указал, что стратегические риски для Вашингтона возросли

ООН, 19 ноября. /ТАСС/. США собираются отказаться от помощи Украине, так как киевский режим уже скоро падет, а стратегические риски для Вашингтона возросли. Такое мнение высказал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Этот режим, как мы все видим, вот-вот рухнет, и США собираются бросить Украину под автобус, как это уже произошло с другими ее вассалами. В результате США столкнулись не только с моральным банкротством, но и с возросшими стратегическими рисками", - написал он в соцсети X (ранее Twitter).

"США выставили себя в глазах мира беспринципным сторонником марионеточного, националистического и неонацистского русофобского режима, который готов пожертвовать своими последними людьми в качестве пушечного мяса ради геополитических интересов другой страны", - добавил Полянский.

Ранее агентство Bloomberg проинформировало, что Украина не получит новую помощь от США до середины декабря, возможно, даже до следующего года. Как указывает Bloomberg, широкая поддержка киевского режима уже "трещит по швам", потому что контрнаступление Вооруженных сил Украины зашло в тупик.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что администрация Соединенных Штатов израсходовала около 96% финансовых средств, которые были выделены на оказание помощи Украине. Кирби подчеркивал, что отсутствие дальнейшей крупной помощи со стороны США окажет пагубное воздействие на обороноспособность Украины.

Американская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году - прежде всего для оказания помощи Украине и Израилю, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается под вопросом. Несколько республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса публично в последнее время высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.