Захарова заявила, что статья Байдена в WP показала неприглядность внешней политики США

Официальный представитель МИД России отметила, что проблематика этого материала подается через "призму американской исключительности"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Внешнеполитическая стратегия Вашингтона в ближайшие месяцы будет выглядеть абсурдно и неприглядно, заявила в статье для газеты "Известия" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя статью президента США Джо Байдена, опубликованную газетой The Washington Post.

Как следует из текста публикации, глава американской администрации считает, что проводимая Вашингтоном политика в отношении Украины и Ближнего Востока ведет к прогрессу и укреплению безопасности Соединенных Штатов.

"Субботняя статья Джозефа Байдена в Washington Post, посвященная конфликтам на Украине и Ближнем Востоке, знаменует собой три вещи. Во-первых, это, очевидно, один из первых шагов накануне старта предвыборной американской кампании", - указала дипломат

"Выглядеть она будет плохо, абсурдно, дико, одним словом - неприглядно", - подчеркнула Захарова. "Во-вторых, этот предвыборный шаг Байден начинает с исторического провала, - отметила она. - Согласно социологическим опросам рейтинг одобрения действующего президента США достиг рекордного минимума - более половины американцев не верят своему президенту и не одобряют его политику".

Захарова обратила внимание, что проблематика статьи Байдена подается через "призму американской исключительности", и указала на несоответствие изложенных оценок и подходов администрации США. "Много странного и противоречивого в этой статье. Но вишенкой на несвежем торте стал выдающийся исторический алогизм, - продолжила дипломат. - Зачем-то автор статьи за подписью президента США рассказал о приказе направиться в зону конфликта двум авианосным группам. Когда в истории, хочется поинтересоваться, авианосные группы крупнейшей американской армии вносили стабильность и способствовали прекращению огня?"

"Если "американское могущество" повторит судьбу США времен Корейской и Вьетнамской войн, Израилю можно вновь только посочувствовать", - заключила Захарова, напомнив, что авианосцы "Дуайт Эйзенхауэр" и "Джеральд Форд" были названы в честь американских президентов, в чье правление США участвовали в соответствующих конфликтах.