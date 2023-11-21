Лавров обсудит Газу с главами МИД Саудовской Аравии, Египта, Индонезии и Палестины

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее сообщила, что министр иностранных дел РФ встретится с главами внешнеполитических ведомств стран ЛАГ и Организации исламского сотрудничества

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Главы МИД Саудовской Аравии, Иордании, Египта, Индонезии и Палестины, а также генсек Организации исламского сотрудничества (ОИС) во вторник обсудят ситуацию вокруг сектора Газа с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщил источник ТАСС.

"Ожидается, что во встрече примут участие главы МИД Саудовской Аравии, Иордании, Египта, Индонезии, Палестины и генеральный секретарь ОИС", - отметил собеседник агентства.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила ТАСС, что Лавров 21 ноября встретится в Москве с рядом глав внешнеполитических ведомств стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества для обсуждения ситуации вокруг сектора Газа.