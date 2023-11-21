21 ноября, 10:35,
обновлено 21 ноября, 10:38
Палестино-израильский конфликт

Лавров обсудит Газу с главами МИД Саудовской Аравии, Египта, Индонезии и Палестины

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее сообщила, что министр иностранных дел РФ встретится с главами внешнеполитических ведомств стран ЛАГ и Организации исламского сотрудничества

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Главы МИД Саудовской Аравии, Иордании, Египта, Индонезии и Палестины, а также генсек Организации исламского сотрудничества (ОИС) во вторник обсудят ситуацию вокруг сектора Газа с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщил источник ТАСС.

Читайте также
Штурм больницы и гуманитарный кризис в секторе Газа. Конфликт на Ближнем Востоке

"Ожидается, что во встрече примут участие главы МИД Саудовской Аравии, Иордании, Египта, Индонезии, Палестины и генеральный секретарь ОИС", - отметил собеседник агентства.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила ТАСС, что Лавров 21 ноября встретится в Москве с рядом глав внешнеполитических ведомств стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества для обсуждения ситуации вокруг сектора Газа. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичИндонезияИорданияПалестинаЕгипетРоссияПалестино-израильский конфликтСаудовская Аравия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация